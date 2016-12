Nu ma asteptam la un astfel de rezultat dupa doar 14 zile.

Un corp tonifiat si frumos este visul multor oameni, insa ceva cu care prea putini dintre noi se pot lauda. Cu toate acestea, se pare ca exista o solutie simpla pentru a scapa de colaceii de pe abdomen. Am gasit pe Bright Side o metoda eficienta de ardere a excesului de grasime de pe talie prin efectuarea unui exercitiu simplu pentru doar 14 zile.

Iata pasii necesari:

1. Stai in pozitie dreapta, cu picioarele despartite pana la zona umerilor. Apuca ambele capete ale unui prosop rulat si intinde-l pe verticala, in fata ta. Fara a slabi mainile, misca ambele brate intinse spre dreapta, apoi in sus, facand o jumatate de cerc deasupra capului. Muta bratele catre partea stanga a corpului.

2. Continua prin a face o alta jumatate de cerc in directia opusa.

3. Misca bratele astfel incat sa creezi cifra 8.

Sfat: este important sa te asiguri ca nu iti misti picioarele in timpul acestui exercitiu. De asemenea, soldurile trebuie sa ramana nemiscate, miscarea se face doar din talie.

Acest exercitiu trebuie efectuat timp de un minut, de doua-patru ori pe zi.

foto prima pagina: captura Youtube