Un an nou inseamna ca daca ne dorim... putem schimba ceva. Putem decide sa fim persoane noi, diferite. Dar, pentru toata lumea conteaza si mai mult ce sa lasam in urma pentru a face schimbarile pe care ni le dorim si sa ne pregatim pentru ce ne aduce noul an.

Asadar, iata ce trebuie sa nu mai luam cu noi in 2016.

1. Oameni care nu ne plac

Negativism, pesimism, ura, tristete... multe dintre ele vin in viata noastra din cauza oamenilor care interactioneaza cu noi. Este timpul sa lasam in urma astfel de persoane care nu fac altceva decat sa ne traga in jos.

2. Oameni care ne scriu povestea

Ne-am putea petrece intreaga viata ingrjiorandu-ne cu privire la cred alte persoane despre noi sau la ce isi doresc de la noi, insa asta nu ne ajuta foarte mult. Este timpul sa devenim stapani pe viata noastra, pe sentimentele noastre, pe alegerile noastre... pentru ca nimeni altcineva nu trebuie sa ne faca planul pentru viata.

3. Gandirea negativa



Daca exista un lucru de care sunt sigur... acesta este faptul ca gandirea noastra poate sta in calea fericirii noastre. Gandurile pe care le avem dicteaza cu adevarat modul in care ne simtim, asa ca de ce sa nu avem ganduri care ne fac sa ne simtim extraordinar? Sa ne laudam mai mult, sa sarbatorim mai mult viata pe care o avem. Putem alege ca fiecare zi sa fie cea mai buna zi din viata noastra.

4. Alegerile pe care le facem doar din cauza altor persoane



Nu trebuie sa facem anumite lucruri sau sa luam anumite decizii doar pentru ca altii fac asta. Este important sa ne alegem singuri calea. Nu este nevoie sa explicam de ce sau pentru ce. Ai incredere in ceea ce simti. Nu lua o decizie bazata exclusiv pe popularitate. Doar pentru ca alti oameni fac asta nu inseamna ca este cea mai buna alegere pentru tine.

5. Oameni care deja au iesit din viata noastra

Nu exista relatii esuate pentru ca fiecare persoana din viata ta are o lectie de dat. Uneori, pur si simplu cresti mai mult decat alti oameni. Nu incerca sa repari ce nu mai este de reparat. Trebuie doar sa accepti si sa mergi mai departe. Cand cineva te paraseste, este important sa accepti asta, sa te eliberezi emotional si sa intelegi ca nu este un final, ci din contra, este un nou inceput. Asta inseamna ca doar partea lui de poveste s-a terminat. Povestea ta merge mai departe.

foto interior si prima pagina: vvvita, Shutterstock