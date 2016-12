comunicat de presa:

Oana Radu lanseaza prima ei piesa dedicata anotimpului rece - "Topeste-mi iarna" si emotiei care ne cuprinde in dragoste si in lipsa ei.

"Este prima piesa compusa in propriul meu studio, produsa de catre baietii de la Voices Media. Este o piesa compusa din tot sufletul meu, ce reprezinta cu exactitate starea emotionala in care ma aflu si am convingerea ca va surprinde oamenii", declara Oana Radu.

Ca si in cazul single-urilor lansate de catre Oana Radu, "Tu", "Dragostea-i nebuna", "Ea a fost prima", la care este unul dintre compozitori, noua piesa este compusa integral de catre artista.

Recent, Oana Radu a colaborat cu Andreea Banica pentru single-ul "Fie ca vrei, fie ca nu" si inca de la primul single, lansat in 2014, Oana Radu a cucerit publicul, alaturi de Dr. Mako cu hituri ca “Tu”, “Ea a fost prima” (feat Pacha Man), “Dragostea-i nebuna”, “Stai” (feat Doddy), fiecare dntre ele cu zeci de milioane de vizualizari pe YouTube.