Simt ca te astept de o vesnicie. Sigur, m-am distrat pana acum, viata mea a fost ca un adevarat carusel, cu momente fericite si mai putin fericite, cu momente in care am vrut sa renunt sau m-am simtit ca conduc lumea. Insa acum sunt gata sa te cunosc. Sunt gata sa iti intalnesc privirea. Sunt gata sa te tin de mana si sa nu iti mai dau drumul niciodata.

Suflet pereche, acum sa suntem pe cale sa ne intalnim, exista cateva lucruri pe care trebuie sa le stii despre mine. Vin cu un bagaj de emotii in aceasta relatie, cu anxietate, cu dezamagiri, cu tristete. Insa mai vin si cu multe zambete, cu veselie si cu o inima uriasa dispusa sa te iubeasca asa cum meriti. Va trebui sa invatam impreuna sa facem compromisuri, sa ne acceptam unul pe altul, sa avem incredere in noi si sa mergem pe acelasi drum indiferent de cat de mari sunt obstacolele care ne apar in cale.

Sper ca destul de repede sa ne obisnuim cu toanele fiecaruia. Sper sa ne umplem viata celuilalt cu rasete si bucurie. Sper ca ne vom ajuta reciproc sa devenim oameni mai buni si sa ne inspiram sa facem ceva frumos in viata. Sper ca atunci cand vei vedea zambetul meu sa prinzi putere si sa faci fapte bune in aceasta lume. Sper ca esti bun la matematica pentru ca eu am facut filologia. Eu si numerele nu suntem chiar cele mai bune prietene. Insa am cuvintele mereu la mine asa ca, in cazul in care dai de belea, eu sunt intotdeauna acolo sa te ajut. Sper ca vom calatori departe, ca vom explora lumea tinandu-ne de mana si in cealalta mana tinand o harta mototolita.

Sper ca vom fi impreuna. La bine si la greu.

In cele din urma, exista doar un singur lucru pe care trebuie sa ti-l amintesti mereu (si daca nu ti-l vei aminti, voi fi eu acolo sa ti-l spun): eu te iubesc. Te-am asteptat mult, te-am gasit si te iubesc mai mult decat vei putea intelege.

Te voi iubi cand ne vom certa, cand ne vom sustine si chiar si cand vom fi suparati unul pe celalalt. Te voi iubi cand vei rade de mancarea mea sau de modul in care arunc rufele pe uscator. Te voi iubi cand iti vei arunca sosetele in mijlocul camerei si ma voi incrunta la tine. Te voi iubi cand vei privi in ochii mei si vei vedea inima si sufletul meu. Indiferent de ce se va intampla, sa stii ca te voi iubi.

Suflet pereche, eu te voi iubi mereu, in orice situatie... pentru ca destinul ne vrea impreuna. Pentru o viata. Pentru eternitate.

