Lucrurile bune vin în pachete mici - asa se intampla si cu acest filmulet de doar cateva secunde.

Un mini market a lansat cel mai dragut promo de Craciun - un clip de un minut cu doua animalute simpatice care se bucura de magia iernii pe melodia Let it Go din filmul Frozen.

Simpaticul Oleg se joaca alaturi de prietena lui, imbracata precum Elsa, facand om de zapada, patinand si batandu-se cu bulgarasi. Insa, in cele din urma animalutul se trezeste la realitate... si isi da seama ca totul a fost doar un vis.

foto prima pagina: captura Youtube