Ghimbirul este unul dintre aliatii de nadejde ai persoanelor care vor sa dea jos kilogramele in plus. In procesul de slabire, pe langa consumul constant de ghimbir, se recomanda si efectuarea de exercitii fizice regulate.

Folosit inca din antichitate, ghimbirul are un rol important in tratarea problemelor digestive. Mai exact, ghimbirul calmeaza durerile stomacale si normalizeaza digestia, ceea ce duce la o buna functionare a sistemului digestiv pentru a putea sustine procesul de slabire.

Potrivit specialistilor, ghimbirul stimuleaza metabolismul, ceea ce determina arderea rapida a caloriilor. In cazul persoanelor care consuma ghimbir frecvent, senzatia de satietate se instaleaza rapid si astfel se reduce numarul de calorii consumate. Sansele de a slabi sunt mai mari atunci cand in cura de slabire se introduce ghimbirul, decat daca s-ar opta doar pentru dieta si exercitii fizice.

foto prima pagina: Whiteaster, Shutterstock