Nu lasa pe maine ce poti face azi! Daca ti-ai propus sa reduci zaharul consumat, de ce sa astepti pana anul viitor? O poti face chiar acum, daca inveti sa faci, pentru sarbatori, niste deserturi rapide cu altfel de indulcitori!

Una dintre rezolutiile mele pentru anul viitor este sa reduc semnificativ cantitatea de zahar pe care o consum. Pentru ca, acum, pun zahar si in cafea si in ceai, in afara de deserturi! Pe langa faptul ca ingrasa, motivatia mea este intarita si de faptul ca ii ofer copilului meu un exemplu negativ. Stiu ca zaharul pe care il consuma acum va avea, in timp, efecte nedorite. Sigur ca nu ma gandesc sa o lipsesc pe fiica mea complet de bucuria dulciurilor! Dar stiu ca pot face acasa deserturi rapide care sa nu contina zahar rafinat! Si de ce spun deserturi rapide? Pentru ca deseori am atat de multe pe cap incat nu imi permit sa stau ore intregi in bucatarie.

Dupa ce mi-am facut insa lista cu rezolutii pentru anul viitor, am stat putin pe ganduri si m-am hotarat! Nu voi renunta la zahar incepand cu 2017, ci chiar de acum, de la Craciun! Pentru ca am gasit pe Babble.com o lista cu deserturi rapide si fara zahar, numai bune pentru Sarbatori.

foto interior si prima pagina: Africa Studio, Shutterstock