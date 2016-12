La fiecare final de an facem o lista de rezolutii pe care vrem sa le punem in practica incepand cu 1 ianuarie. Insa de ce sa asteptam pana la Anul Nou pentru a face schimbari pozitive in viata noastra? In acest an ar fi bine sa facem ceva diferit - sa incheiem anul cu dreptul. Mai este timp pentru a transforma acest an intr-unul minunat, pe care sa il incheiem cu mandrie.

Asadar iata cateva lucruri marunte pe care sa le facem:

1. Doneaza!

2. Fa o lista cu cele 15 cele mai frumoase lucruri pe care le-ai facut in acest an. Vei vedea cat de bine te simti.

3. Fa o lista cu 15 lucruri pe care ti-ai fi dorit sa le faci in acest an, insa nu le-ai facut.

4. Spune "Multumesc" cand ai ocazia.

5. Zambeste unei persoane necunoscute. Te vei simti incredibil dupa.

6. Iarta oamenii care ti-au gresit. Fii tu prima care ii cauta si vorbeste cu ei.

7. Accepta esecurile din acest an.

8. Fa o lista cu lucrurile care se vor imbunatati in viata ta.

9. Trimite un mesaj unei persoane din trecut si intreab-o ce mai face.

10. Anuleaza abonamentele pe care nu le-ai folosit in ultima perioada si pe care nu o sa le mai folosesti.

11. Saruta pe cineva.

12. Gandeste-te la cineva.

13. Pleaca intr-un loc pe care nu l-ai mai vizitat niciodata. Chiar si pentru o zi, chiar si pentru cateva ore.

14. Mergi in vizita la o persoana careia i-ai promis ca o vei vizita in acest an si nu ai reusit.

15. Pune-ti intrebari dificile despre viata ta si incearca sa gasesti solutii pentru acestea.

16. Mergi intr-un targ de Craciun. Iti spun sincer, te va curprinde spiritul sarbatorilor (si chiar vei dansa pe colinde).

17. Gandeste-te la cat de mult te-ai schimbat in decursul acestui an.

18. Scapa de o relatie toxica. Nu ai nevoie de oameni negativisti in viata ta.

19. Viziteaza-ti bunicii.

20. Spune "Te iubesc!"

21. Cumpara-ti cadouri.

22. Mergi la cinema sa vezi o comedie.

23. Rasfata-te cu o cina.

24. Fa-ti ordine la haine. Daca nu le-ai mai purtat de un an, nu le vei mai purta - asa ca doneaza-le persoanelor care chiar au nevoie.

25. Cumpara un buchet de flori pentru o persoana draga.

26. Spune-le parintilor ca ii iubesti.

27. Schimba-ti look-ul.

28. Anul asta nu mai face rezolutii pentru anul urmator.

29. Plangi daca simti nevoia.

30. Imbratiseaza o persoana draga.

foto interior si prima pagina: Ivanko80, Shutterstock