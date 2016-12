comunicat de presa:

Hairstylistul Adrian Perjovschi vine in ajutorul doamnelor si domnisoarelor si incearca sa previna panica legata de coafurile potrivite pentru petrecerile din noaptea de Revelion cu recomandari clare si concrete. Coafurile trebuie sa fie adecvate locatiei in care are loc petrecerea, temei propuse de organizatori, dar si restului tinutei adoptate de fiecare in parte.

In cazul in care petrecerea de Revelion are loc la un restaurant, Adrian Perjovschi recomanda: „Coafura se alege in functie de tinuta si putem opta pentru bucle lejere sau pentru parul prins intr-un mod natural. Daca aveti de gand sa purtati o tinuta smart casual, puteti alege o coafura cool, usor mai indrazneata cu aspect mai ciufulit. Daca aveti pregatita o tinuta de cocktail, va pot spune ca merg coafurile glam, mai definite. Daca seara de Revelion va fi la o petrecere cu tematica intr-o atmosfera eleganta, coafura cea mai potrivita ar fi cu parul prins.”, recomanda hairstylist-ul.

Daca petrecerea de Revelion va fi intr-un club, variantele de look pot fi mult mai non-conformiste si de efect: „Noi recomandam parul desfacut sub diferite variante: drept, usor ondulat sau bucle la care se pot folosi accesorii. Coafurile se pot combina cu impletituri sau poney tail cu volum. Se pot face coafuri afro, punk, foarte dezordonate care sa dea voie doamnelor sa fie energice si „wild” pe ringul de dans in noaptea dintre ani.”.

Indiferent de trend-uri, teme sau locatii, doamnele si domnisoarele trebuie sa tina cont, dupa parerea hairstylist-ului si de ceea ce li se potriveste, ca sa se poata simti natural: „Coafura se alege si in functie de tipologia si lungimea parului, dar si de personalitatea fiecarui om.”

Pe langa recomandari, Adrian da si un avertisment: „Nu se poarta buclele facute din placa, cele foarte spiralate si foarte fixe!”

foto prima pagina: Nadya Korobkova, Shutterstock