Eu vorbesc cu mine foarte mult. Gandirea cu voce tare ma ajuta sa materializez la ce ma gandesc. Ma ajuta sa simt lucruri. Insa ma face sa ma simt si putin nebuna. Oamenii nebuni vorbesc cu ei insisi, nu?! Ei poarta adevarate conversatii cu vocile din interiorul capetelor lor.

Potrivit unui studiu recent realizat de psihologii Daniel Swingley si Gary Lupyan, este important sa vorbesti cu propria persoana. Si, daca stam sa gandim bine acest lucru, evident este adevarat. Cei mai inteligenti oameni de pe pamant vorbeau cu ei insisi. Avem ca exemple monologurile interioare ale celor mai mari ganditori... poezie, istorie... Albert Einstein obisnuia sa isi repete propozitiile mai incet.

Care sunt beneficiile vorbitului de unul singur?

Intr-un experiment, Swingley si Lupya au oferit unui grup de 20 de persoane numele unui obiect (precum o bucata de paine sau un par), apoi au spus sa il caute in supermarket. Pe parcursul primului set de incercari, participantii au fost tacuti. In al doilea set, ei au repetat cu voce tare numele obiectului in timp ce il cautau prin magazin.

Subiectele au gasit obiectul cu o mai mare usurinta cand au vorbit in timpul cautarii.

Potrivit lui Lupyan: "Vorbind cu voce tare nu este intotdeauna de ajutor - daca nu stii cu adevarat cum arata un obiect, spunandu-i numele nu poate avea vreun efect. Din contra, va incetini procesul de gasire. In cazul in care, pe de alta parte, stii ca bananele sunt galbene si au o forma speciala, spunand <<banana>>, activezi aceste proprietati vizuale in creier si reusesti sa o gasesti mai repede."

Daca vorbesti cu tine...

- reusesti sa iti organizezi gandurile;

- reusesti sa iti atingi obiectivele;

- esti mult mai relaxat;

- iti controlezi emotiile fugare;

- dai dovada de competenta;

- esti mai putin ingrijorat decat alte persoane.

foto interior si prima pagina: Nina Buday, Shutterstock