Cate tari, atatea obiceiuri de Anul Nou diferite. Danezii sparg farfurii lovindu-le de usile prietenilor, iar germanii toarna plumb topit in apa rece. Obiceiurile noastre au, de obicei, legatura cu divinitatea.

Stii deja cele mai celebre obiceiuri de Anul Nou de la noi. Se merge cu sorcova, indragostitii se saruta sub vasc si se poarta ceva nou si rosu, ca sa ai noroc. Cei mai superstitiosi nu cer si nu dau bani imprumut, dar sunt si unii oameni care cred ca in noul an e bine ca prima persoana care iti paseste in casa sa fie un barbat.

Dar nu doar la noi exista superstitii, traditii si obiceiuri de Anul Nou ciudate. Ci peste tot prin lume! Iata cateva dintre ele, asa cum le-au selectat cei de la 123newyear.com.

10 obiceiuri de anul nou din intreaga lume. Bonus: inca unul din Romania!

1 Anglia

In Anglia, unul dintre cele mai frumoase obiceiuri de Anul Nou este sa fii extrem de ospitalier si de cald! Se crede ca primul musafir care iti paseste in casa iti va aduce noroc in noul an.

foto interior si prima pagina: Sidarta, Shutterstock