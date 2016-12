comunicat de presa:

Lucasfilm prezinta „Rogue One: O poveste Star Wars”, primul film din seria de filme de sine statatoare marca „Star Wars”, a caror actiune se desfasoara in universul cunoscut si iubit de fani, dar avand personaje si fire narative noi.

Afla 8 lucruri mai putin cunoscute despre film.

1. „Rogue One: O poveste Star Wars” e primul dintr-o serie de filme de sine statatoare care sunt dezvoltate pentru a complementa noile productii din celebra saga creata de George Lucas, permitandu-le, de asemenea, producatorilor sa exploreze acest univers si sa experimenteze diferite stiluri si moduri de a spune povesti.

2. In „Rogue One” reapar cateva personaje familiare fanilor, inclusiv conducatoarea senatului rebelilor, Mon Mothma, jucata din nou de Genevieve O’Reilly.

3. Pentru a crea ambianta dorita pentru „Rogue One”, regizorul Gareth Edwards si directorul de imagine Grieg Fraser s-au reintors la lentilele camerelor din anii ’70, pe care le-au combinat cu tehnologia digitala moderna.

4. Crearea noului droid K-2SO, jucat in performance capture si avand vocea lui Alan Tudyk, a necesitat abilitatile combinate ale ILM (Industrial Light & Magic – studioul de efecte vizuale si animatie al Lucasfilm) si ale lui Neal Scanlan si echipa sa de experti in creaturi si droizi. K-2SO a fost mai intai creat drept o macheta la scara reala de catre echipa lui Scanlan, fiind apoi realizat cu ajutorul efectelor vizuale.

5. Recrearea infatisarii lui Darth Vader a reprezentat o provocare pentru designerii de costume Glyn Dillion si David Crossman, intrucat – ca in fiecare film „Star Wars” – au existat schimbari subtile ale tinutei personajului negativ. Spre exemplu, casca purtata de Vader in „Imperiul Contraataca” este mai stralucitoare decat cea dinainte, dar dupa multe discutii, regizorul a decis ca prefera varianta mata, cum a aparut in „O noua speranta”. Rezultatul final este o reproducere fidela a look-ului lui Vader, cutiile de pe cureaua lui Vader fiind exact asemeni celor din „O noua speranta”, inclusiv cele mai mici zgarieturi. Iar cutia de la piept este din nou pictata si are butoanele lipite deasupra.

6. Pe langa emblematicii Stormtrooperi, regizorul Gareth Edwards a vrut sa le ofere fanilor ceva nou si intimidant. Astfel, s-au nascut Death Trooperii – cu un design complet nou, creat special pentru „Rogue One”. Acestia reprezinta un grup de luptatori de elita, costumati in negru.

7. Inspiratia pentru crearea orasului sfant Jedha, designerii de productie s-au uitat la orasul antic al Ierusalimului si la fortareata Masada din desert din Israel. O alta influenta importanta a fost si orasul Paris in perioada celui de-al Doilea Razboi Mondial.

8. Cu orizonturile sale clare si fiind foarte accesibil, Aerodromul Bovingdon – o veche baza RAF (Royal Air Force), nefolosita timp de aproape jumatate de secol – a fost locul ideal pentru a recrea Maldivele. Nu au mai trebuit decat nisipul si palmierii. Astfel, realizatorii filmului au adus 2,000 de tone de nisip si au importat pentru 60 de palmieri din Spania, precum si din diferite sere din Regatul Unit. Au construit, de asemenea, o plaja, cu apa reciclata din rezervorul de apa de la Pinewood, ca sa nu se piarda. Departamentul de creatie a reciclat peste 211,000 de galoane de apa intr-un rezervor urias masurand 61 cu 30.5 metri.

Filmul „Rogue One: O poveste Star Wars” este distribuit de Forum Film Romania si a avut premiera oficiala pe 16 decembrie 2016, fiind disponibil in format 3D (subtitrat si dublat), IMAX 3D si 4DX 3D si Dolby Atmos.