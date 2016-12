Vascul (Viscum album) este o planta ce paraziteaza pomii fructiferi si unii arbori. In popor, aceasta planta este numita vasc de brad, stoletnic, vasc de par.

De la aceasta planta se folosesc frunzele impreună cu ramurile tinere, ce contin vitaminele C si E, acidul oleanolic si o serie de principii active ca sponine, alcooli, colina, acetilcolina etc. Recoltarea se poate face tot timpul anului. Uscarea vascului se face numai pe cale naturala, in incaperi bine aerisite, ferite de lumina. Fructele (bobitele) nu sunt pentru consum.

Trebuie stiut insa ca vascul care are efecte benefice se dezvolta doar in pomi cum ar fi mar, par, prun, brad, gutui, pin, mesteacan, trandafir si frasin. Cel mai valoros vasc este cel crescut pe mar. Vascul care creste in copaci precum artar, salcie, tei, stejar si nuc este toxic si nu poate fi consumat, deoarece poate fi fatal organismului.

