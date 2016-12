In aceasta lume, un lucru este cert - oamenii sunt pasionati de muzica. Youtube a lansat un top cu cele mai populare video-uri muzicale.

Pe primul loc in topul celor mai populare videos muzicale de pe Youtube la nivel global se gaseste videoclipul piesei Work from home, realizat de Fifth Harmony si Ty Dolla $ign, cu 1,186,142,486 views.

Locul 2: Calvin Harris - This Is What You Came For (Official Video) ft. Rihanna

Locul 3: Hasta el Amanecer - Nicky Jam | Video Oficial

Locul 4: The Chainsmokers - Closer (Lyric) ft. Halsey

Locul 5: Rihanna - Work (Explicit) ft. Drake



Locul 6: Mike Posner - I Took A Pill In Ibiza (Seeb Remix) (Explicit)



Locul 7: Sia - Cheap Thrills (Lyric Video) ft. Sean Paul



Locul 8: ZAYN - PILLOWTALK



Locul 9: Coldplay - Hymn For The Weekend (Official video)



Locul 10: Twenty one pilots: Heathens (from Suicide Squad: The Album) [OFFICIAL VIDEO]