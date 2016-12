Sunt femei care, indiferent ce ar face, ajung sa aiba relatii in care nu sunt fericite. Specialistii sustin ca se poate vorbi de tipuri de iubire care duc la suferinta, scrie lovepanky.com. In cazul in care te simti neimplinita din punct de vedere sentimental, este recomandat sa fii atenta la semne si sa eviti barbatii care te pot face sa suferi.

La baza acestor tipuri de iubire care duc la suferinta stau mai multi factori, iar cei mai multi sunt legati de incompatibilitatile care apar la nivel social sau profesional. Indiferent in ce situatie esti, este bine sa tii cont de cateva sfaturi legate de cum sa eviti o relatie toxica.

Pune-ti propria fericire pe primul loc si nu-i lasa pe altii sa dicteze cum trebuie sa te simti sau ce experiente sa traiesti.

Tipuri de iubire care duc la suferinta

1. Dragostea dureaza… trei, opt sau zece ani?!

Sunt femei care cred in iubire adevarata si traiesc cu senzatia ca au intalnit barbatul potrivit pentru ele. Este un tip de iubire care poate sa duca la suferinta, iar motivele sunt destul de numeroase.

