Cred ca nu exista persoana care sa nu fi auzit in viata sa minunata piesa Somewhere over the Rainbow. Insa cine stie cine o canta?

Potrivit BrightSide, numele lui este Israel Ka’ano’i Kamakawiwo’ole; Israel a fost un muzician de Hawaii, care canta piese doar din voce si chitara ukulele hawaiiana. Pe langa activitatile muzicale, acest tanar extrem de talentat sustinea independenta poporului sau.

Israel era cunoscut si sub numele de Gigantul Gentil datorita faptului ca, in ciuda dimensiunilor sale impunatoare, canta cu o voce incredibil de delicata si patrunzatoare.

Acest tanar incredibil a fost si va ramane pentru totdeauna o personalitate legendara.

