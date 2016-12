sursa material: Cosanzene.ro

Pentru toate fetele care au o zi proasta a parului si nu stiu ce sa ii mai faca – este simplu: o impletitura rezolva orice problema si ne ajuta sa aratam minunat.

Acest look este perfect pentru acele momente in care suntem pe fuga si nu mai avem timp de nimic; cu doar cateva elastice subtiri si trei minute la dispozitie si am obtinut o coafura de Cosanzeana perfecta pentru orice tinuta am alege.

Incercati si voi aceasta impletitura si postati-o pe Instagram cu hashtagul #cosanzene. Cele mai reusite look-uri vor fi prezentate pe paginile noastre de Instagram si Facebook.