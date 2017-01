Ni se tot spune ca 8 ore de somn pe noapte sunt suficiente pentru o persoana obisnuita pentru ca a doua zi sa se trezeasca usor si relaxata. Insa, in timp ce pentru unii oameni trezirea de dimineata este floare la ureche, pentru foarte multi este un adevarat calvar indiferent de ora la care merg la culcare. Insa, de ce se intampla acest lucru? Intr-adevar, toti oamenii sunt diferiti. Unii dintre noi sunt matinali in timp ce altii sunt pasari de noapte.... Restul dintre noi se incadreaza undeva intre cele doua categorii. Insa, in ciuda tuturor acestor diferente, putinor oameni li se pare usor sa se trezeasca la rasarit.

Din fericire, cei mai importanti experti in acest domeniu au explicat recent aceasta problema, iar noi am hotaratsa va impartasim rezultatele si observatiile lor.

Potrivit BrightSide, cercetatorii de la Universitatea Oxford au descoperit ca programul de lucru al majoritatii persoanelor se afla in contradictie cu ritmurile circadiene naturale. Acest lucru poate duce la mai multe tulburari de sanatate, inclusiv probleme psihice si fizice, anxietate, crestere in greutate si la probleme ale tensiunii arteriale.

Dupa cum au aratat rezultatele studiului, inceputul timpuri a zilei de lucru poate fi nesanatos pentru unii oameni. Copiii cu varste cuprinse intre 8 si 10 ar trebui sa nu inceapa scoala mai devreme de 8:30, in timp ce persoanele cu varste cuprinse intre 16 si 18 ani ar trebui sa inceapa la 10:00 sau mai tarziu.

Chiar si adultii pot beneficia de un program de mai "lenes". Conform oamenilor de stiinta, persoanele cu varste cuprinse intre 18 si 55 de ani ar trebui sa inceapa activitatile profesionale la 10:00. Tinerii cu varste cuprinse intre 14 si 24 de ani sunt cei mai privati de somn si pierd aproximativ doua ore de somn pe noapte. Pentru persoanele cu varsta cuprinsa intre 24 si 30 de ani, pierderea medie de somn pe noapte este de aproximativ o ora si jumatate.

De asemenea, cercetatorii sustin ca orele petrecute in fata calculatoarelor, a telefoanelor si a altor dispozitive pot afecta negativ calitatea somnului nostru. Acesta este motivul pentru care oprirea gadgeturilor noastre cu cel putin o ora inainte de culcare ne poate ajuta sa avem un somn mai sanatos si mai odihnitor.

In cele din urma, este timpul sa acordam o mai multa atentie acestei probleme si de a schimba orele in care lucram. Mama Natura nu poate fi pacalita!

