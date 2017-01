In acest an, sper sa faci lucrurile asa cum vrei. Sper sa fii fericita, sa iubesti din toata inima, sa zambesti, sa accepti provocarile, sa fii tu insati fara sa iti pese de ce zic altii.

In acest an vreau sa spui "Da!".. Da la fiecare prajitura cu ciocolata, Da la fiecare invitatie de petrecere, Da la fiecare weekend in afara orasului. Spune Da unui nou proiect la locul de munca. Spune Da si fa un lucru pe care nu ai crezut ca il vei face vreodata. Iesi din zona de confort si spune Da chiar daca va sfarsi teribil... insa este important sa inveti, sa primesti lectii si sa acumulezi experienta. Spune Da oportunitatilor. Spune DA apusurilor, spune Da imbratisarilor, spune DA iubirii.

In acest an vreau sa uiti. Vreau sa uiti de trecut, de tot ce s-a intamplat, de cat ai suferit, de cat ai plans, de cat ai gresit. Vreau sa vezi partea buna a oricarei experiente chiar daca ti se pare ca nu exista asa ceva. Vreau sa respiri adanc, sa te ridici de jos si sa mergi mai departe pentru tine... pentru ca ce nu te doboara, te face intotdeauna mai puternica. Meriti sa inveti sa te vindeci.

In acest an vreau sa lupti pentru ce vrei. Viata este prea scurta pentru a te intreba daca poti face asta sau aia, este prea scurta pentru a pierde timpul cu lucruri gresite. Ai incredere in tine si mergi dupa ce iti doresti. Indeplineste-ti visele, pas cu pas. Nu te opri cand dai de un obstacol ce pare imposibil de trecut. Ci gaseste solutii si nu ezita niciodata.

In acest an vreau sa fii puternica. Nu vreau sa iti fie teama de ce traiesti. Nu vreau sa pui la indoiala deciziile tale. Sper sa te opresti din intrebat "De ce se intampla asta" sau "Cum ar fi daca...". Urmeaza-ti inima, opreste-te cand este cazul, analizeaza situatia, insa nu da inapoi. Nu lasa ca teama si frica sa te tina departe de ce iti doresti.

In acest an vreau sa zambesti. Vreau sa lasi deoparte negativitatea care te inconjoara. Daca este cazul, renunta la acesti oameni pesimisti. Vreau sa fii fara griji, sa zambesti, sa fii mai buna, sa faci lucruri frumoase pentru altii. Vreau sa fii fericita.

Vreau sa razi mai mult. Vreau sa canti cat te tin plamanii de tare. Vreau sa conduci cu geamurile deschise si sa te bucuri de vantul care iti sufla in fata. Vreau sa imbratisezi mai mult. Vreau sa saruti. Vreu sa te inconjori de oameni care te fac sa te simti ca traiesti. Vreau sa vorbesti, sa spui ce gandesti, sa te ridici cand vezi nedreptate. Acesta este anul tau, fa-l sa merite!