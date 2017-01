Ti s-a intamplat vreodata sa ai o perioada in care ai simtit ca viata ta nu mai are niciun sens, iar moralul tau a fost la pamant? In viata, sunt experiente placute si experiente mai putin placute, insa trebuie sa te motivezi singura si sa te gandesti la tot ceea ce te face fericita, scrie brightside.me. In cazul in care te intrebi ce trebuie sa iti amintesti cand totul merge prost, afla ca sunt foarte multe lucruri pentru care trebuie sa fii recunoscatoare!

Ce trebuie sa iti amintesti cand totul merge prost? In primul rand, este important sa apreciezi persoanele pe care le ai in viata ta si sa fii recunoscatoare pentru ceea ce ai, indiferent in ce moment te afli. Traieste din plin fiecare zi si bucura-te pentru simplul motiv ca esti sanatoasa.

Fericirea nu este definita de absenta problemelor, ci de modul in care alegi sa te confrunti cu ele. Nu trebuie sa te lasi demoralizata la fiecare pas si nici nu este cazul sa consideri orice situatie ca fiind un capat de lume. Zambeste si priveste increzatoare catre viitor, pentru ca Universul are un mod unic de a lucra in favoarea ta.

Ce trebuie sa iti amintesti cand totul merge prost

1. Durerea te ajuta sa evoluezi

Uneori, viata iti inchide o usa doar pentru faptul ca este momentul sa evoluezi. Iar acesta este un lucru bun! Trebuie sa fii atenta la tot ceea ce se intampla in jurul tau si sa profiti de fiecare oportunitate care iti iese in cale.

