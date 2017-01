Sunt momente in aceasta viata in care tuturor ne sunt testati nervii si este extrem de important ca in aceste situatii de criza sa ne linistim si sa gasim puterea de a merge mai departe, de a evolua, de a lasa trecutul in spate.

Potrivit marcandangel, sunt 20 de lucruri cruciale pe care ar trebui sa ni le spunem mai des:

1. Eu nu pot controla tot ceea ce se intampla cu mine. Eu pot controla doar modul in care eu raspund la ce se intampla. In raspunsul meu este puterea mea.

2. Nu voi fi prins in ceea ce ar fi fost sau ar fi trebuit sa fie. In schimb, voi fi puternic si voi gasi o posibilitate de a face ceva pe mai departe.

3. Trebuie sa accept lucrurile care se intampla in viata mea, iar cel mai important lucru este sa ofer tot ce am mai bun.

4. A face greseli este intotdeauna mai bine decat a simula perfectiunea.

5. Niciodata nu voi fi atat de bun cum ma lauda lumea cand castig, insa nici nu voi fi atat de rau pe cat cred eu cand pierd.

6. Ma voi gandi mai putin la gestionarea problemelor mele si mai mult la gestionarea mentatilatii mele. Voi ramane pozitiv si optimist.

7. O provocare devine obstacol daca imi pierd incredere in mine.

8. Ma voi ridica de la pamant. Din nou si din nou. Cu cat imi revin mai repede din esecuri, cu atat mai repede voi ajunge acolo unde ma duce viata.

9. Nu voi incerca sa imi ascund temerile pentru ca stiu ca acestea nu fac parte din viata mea pentru a ma speria. Ele exista pentru a imi aminti ca trebuie sa lupti pentru ceva anume.

10. Exista o diferenta incredibila intre oboseala goala si epuizarea placuta. Viata este prea scurta. Voi investi in activitatile care ma ajuta sa merg mai departe.

11. Daca nu am timp pentru ce conteaza, ma voi opri din a face lucrurile care imi ocupa timpul degeaba.

12. Eu nu pot construi o reputatie si o mostenire bazate pe ce am de gand sa fac intr-o zi. Trebuie sa o fac acum.

13. Viitorul poate fi diferit decat in prezent, iar eu am puterea sa schimb acest lucru chiar acum.

14. Fericirea va veni la mine cand va veni de la mine. Este foarte simplu.

15. A merge mai departe este esential pentru mine.

16. Ma voi concentra pentru a face din mine o persoana mai buna, nu pentru a gandi ca sunt o persoana mai buna.

17. Voi fi prea ocupat pentru a munci pentru realizarile mele si nu voi avea timp sa fiu invidios pe realizarile tale.

18. Voi manca precum ma iubesc. Ma voi misca precum ma iubesc. Voi vorbi precum ma iubesc. Voi trai precum ma iubesc. ASTAZI.

19. Urmarul meu pas in directia corecta nu trebuie sa fie unul mare.

20. Toate victoriile mici merita sa fie sarbatorite, fiecare pas din acest drum. Lucrurile mici bine facute sunt cele care fac ca viata sa fie frumoasa, interesanta.

foto interior si prima pagina: Butsaya, Shutterstock