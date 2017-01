Indeplinirea dorintelor prin puterea gandului nu e doar un mit, dar nu e nici magie! Trebuie sa te concentrezi asupra a ceea ce iti doresti cel putin cinci minute pe zi, alungand orice alte ganduri! E un fel de meditatie, care te va ajuta, in timp, sa pui la punct un plan pe care sa il urmezi!

Sigur stii desenele cu “Lampa lui Aladin”, in care duhul din lampa il ajuta cu un simplu gand pe Aladin sa isi indeplineasca orice dorinta. Indeplinirea dorintelor prin puterea gandului, in zilele noastre, nu e ceva atat de simplu si de magic cum este in povesti. Dar, totodata, indeplinirea dorintelor prin puterea gandului nu e imposibila, daca asta inseamna determinare si efort! De fapt, puterea sta in tine si doar tu o poti folosi pentru a-ti atinge scopul, scriu cei de la Psitek.net.

Daca uneori te simti incapabila sa schimbi lucrurile neplacute din viata ta si esti descumpanita, poate ca e momentul sa inveti sa iti folosesti puterea gandului. Vei ajunge sa fii constienta ca ai, in interiorul tau, puterea de a face extrem de multe lucruri!

Cum sa ajungi la indeplinirea dorintelor prin puterea gandului

Toate dorintele normale pot fi indeplinite. Desigur, nu o sa castigi la loterie daca inchizi ochii si iti doresti asta! Indeplinirea dorintelor prin puterea gandului se refera la faptul ca poti deveni mai buna si mai activa, ca poti lupta pentru indeplinirea dorintelor tale si, astfel, vei reusi!

