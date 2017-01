Recent, pe Quora a fost pusa o intrebare destul de interesanta: Care este cel mai sensibil lucru pe care l-ai auzit spus din partea unei persoane? Aici sunt cele mai bune raspunsuri gasite:

1. Zilele de luni sunt frumoase. Tu ai o problema cu viata ta!

2. Nu trebuie sa participi la fiecare discutie la care esti invitat.

3. Iubeste oamenii. Foloseste lucrurile. Nu le confunda niciodata.

4. Daca cineva te supara, inseamna ca te controleaza.

5. In cazul in care incepi un lucru, nu renunta pana cand nu este gata. Fii cel care munceste mult sau putin, fa-o bine sau deloc!

6. Cand nu iti place ceva, fa-o rapid.

7. Cunoasterea vorbeste, insa intelepciunea asculta.

8. Nu te stresa prea mult, nimeni nu scapa cu viata de pe aceasta lume.

9. Critica este un privilegiu pe care il castigi.

10. Doar pentru ca ai incredere in cineva cu viata ta, nu inseamna ca trebuie sa ai incredere si cu banii tai.

11. Este mai greu sa fii bun decat inteligent.

12. Intr-o zi vei fi suficient de batran pentru a incepe sa citesti din nou basme.

13. Timpul pe care il irosesti cu zambetul pe buze nu este un timp irosit.

14. Daca nu controlezi banii, te vor controla ei pe tine.

15. Renunta la tot pana cand gasesti ceva la care pur si simplu nu poti renunta.

16. Cauta neincetat sa ramai liber. Inima ta poate iubi tot ce doreste. Viata nu are nicio valoare inchisa intre limite. Te desavarsesti mereu. In fiecare rasarit de soare se naste ceva frumos. Calatoria aceasta nu are sfarsit.

17. Nu iubesti cu adevarat decat atunci cand iubesti fara motive.

18. Fericirea nu este o stare, este un mod de a trai.

19. Nimic nu valoreaza mai mult decat ziua de azi.

20. Ceea ce nu traiesti la timp, nu mai traiesti niciodata.

foto interior si prima pagina: unsplash.com