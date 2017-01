Interpretarea viselor a fost intotdeauna o preocupare a oamenilor de stiinta, dar si a celor obisnuiti, pentru ca suntem, cu totii, influentati de ceea ce visam. In timp ce unii cercetatori spun ca e un proces mecanic al creierului, altii atribuie simboluri lucrurilor din vis. Insa explicatiile nu sunt misterioase, ci simple.

Ti se intampla sa visezi anumite lucruri si, cand te trezesti, sa realiezi ca aveau legatura cu sunete si senzatii din realitate? De exemplu, sa visezi o amubulanta care suna si sa constati ca era alarma de la ceas? E normal ca stimulii auditivi reali sa patrunda in visul tau. Mai rar se intampla ca alti stimului – vizuali, tactili, olfactivi sau gustativi – sa iti influenteze visele. Daca te pasioneaza interpretarea viselor, probabil ca te intrebi de fiecare data ce inseamna ceea ce visezi. Auzul unei sirene in vis nu insemna nimic, de fapt. Nu influenteaza continutul visului, dandu-i un simbol profund si misterios. Rolul sirenei este, de fapt, de a te tine in continuare adormita, in timp ce alarma de la ceas continua sa sune. Inseamna ca esti obosita.

Interpretarea viselor din punct de vedere stiintific

Daca te preocupa interpretarea viselor, exista riscul sa nu faci distinctia intre ce inseamna un vis si ce face un vis. Potrivit Psychologytoday, exista cercetari care arata ca unul dintre motivele principale pentru care visam este ca centrul de control al memoriei – hipotalamusul – are nevoie sa repete informatiile din ziua sau saptamana anterioara, ca sa se asigure ca le codeaza corect in memoria pe termen lung. De aceea, multe dintre visele tale au legatura cu oamenii si evenimentele cu care ai avut de-a face recent.

