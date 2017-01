Sper ca in acest an sa renunti la persoanele toxice si sa ii astepti pe cei care merita iubirea ta - chiar daca asta inseamna sa astepti o perioada lunga de timp. Sper sa renunti la ura pe care ti-o porti si sa te concentrezi asupra tuturor calitatilor pe care le ai. Sper sa te uiti la tine cu admiratia pe care o meriti. Sper sa renunti la lucrurile care nu te fac fericita, chiar daca nu stii inca ce te face fericita.

Sper sa renunti la locul de munca pe care il urasti, chiar daca asta inseamna ca trebuie sa faci cateva economii. Sper sa renunti la relatiile care nu duc nicaieri. Sper sa te lasi purtata de viata, sa ai asteptari mari nu doar de la tine, ci si de la oamenii din jurul tau, sa ai incredere in tine si sa visezi mai mult.

Sper sa fii inconjurata de oameni care vor sa te faca fericita.

Sper sa renunti sa te mai minti despre ce iti doresti cu adevarat si sa gasesti curajul de a lupta pentru acestea. Sper sa nu te mai compari cu alte persoane si sa incepi sa te compari doar cu persoana care ai fost ieri.

Sper sa nu mai cersesti dragoste... ci doar sa lasi ca dragostea sa te gaseasca.

Sper sa renunti sa mai fugi crezand ca esti in graba sa ajungi undeva si sa inveti sa apreciezi acest moment.

Sper sa renunti sa mai mergi pe un drum trasat de altcineva si sa iti faci tu singura propriul drum, indiferent de cat de nebunesti ar parea visurile tale.

Sper sa nu mai fii stresata. Sa gasesti lucrurile care te fac nefericita si pur si simplu sa ai curajul sa renunti la ele.

Sper ca acum, in acest an nou, sa nu mai privesti in trecut si sa te concentrezi pe drumul pe care trebuie sa mergi in viitor. Sper sa renunti la nefericire si sa gasesti adevarata fericire.

Dar, mai presus de toate, sper sa fii tu insati! Sa renunti sa accepti mai putin decat meriti. Sa renunti la a mai trai viata altcuiva. Pur si simplu sa renunti!

foto interior si prima pagina: conrado, Shutterstock