Iubeste o femeie sensibila. Genul de femeie a carei inima se rupe cand vede catelusi, copii sau batrani raniti. O femeie care plange la finalul trist al filmelor si simte o bucurie profunda asupra celor fericite. O femeie care iti saruta sufletul in loc de inima pentru ca stie ca sufletul este locul in care se afla tot Universul tau, iar inima este doar o stea. O femeie despre care multi spun ca este prea sensibila pentru ca are o inima fragila, usor de ranit (cu toate acestea, oamenii sensibili vor gasi intotdeauna un motiv sa zambeasca indiferent de cat de multe probleme au in viata lor).

Iubeste o femeie sensibila. O femeie care are intotdeauna un zambet de oferit tuturor, chiar si atunci cand nu primeste nimic in schimb. O femeie a carei inima se rupe de starea acestei lumi., O femeie care are intotdeauna un cuvant bland pentru cei nefericiti. O femeie care nu se poate uita la cineva care sufera fara sa faca ceva pentru a il ajuta (vezi tu, oamenii sensibili nu vor accepta nedreptate si nu vor accepta sa vada cum o persoana este ranita sau sufera).

Iubeste o femeie sensibila. O femeie care ramane optimista chiar si incele mai dificile circumstante ale vietii sale. O femeie a carei putere nu consta in cat tipa, ci in cat de linistita este. O femeie care este puternica pentru altii. O femeie care este luna care calmeaza in loc de soarele care arde. O femeie care vede ce este mai bun in oameni chiar si atunci cand crezi ca nu ai ce sa gasesti bun la acel om. O femeie care intotdeauna vrea sa ofere ce este mai bun persoanelor pe care ii iubeste.

Protejeaza o femeie sensibila. Pentru ca inima ei este atat de plapanda, pentru ca iubeste din tot sufletul, pentru ca traieste fiecare clipa ca si cum ar fi ultima, pentru ca tine la oamenii din jurul ei... pentru ca este speciala. Pentru ca isi accepta defectele si pentru ca nu ii este teama sa isi ceara scuze cand greseste.

Fii o femeie sensibila. Fii o perna intr-o lume plina de pietre si momente grele. Fii un suflet bland in care toti ceilalti sunt rai. Fii acea persoana. Pentru ca persoane de acest gen sunt tot mai rare si mai pretioase.

foto interior si prima pagina: Helena Lansky, Shutterstock

inspiratie material: Nikita Gill, ThoughtCatalog