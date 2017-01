Teama de abandon este o problema cu care se confrunta tot mai multe persoane in ultimul timp, iar aceasta apare inca din primii ani de viata si are efecte dramatice in viata sociala sau in viata de cuplu, scrie mindbodygreen.com. Sentimentul de distantare si izolare fata de cei dragi este tot mai puternic la persoanele care s-au confruntat cu experiente neplacute in trecut.

Poate ca te-ai confruntat cu teama de abandon de-a lungul vietii si ai avut momente in care ai trait cu impresia ca persoanele din viata ta se distanteaza de tine. Sau poate ca aceasta teama de abandon a aparut in momentul in care ti-ai deschis inima fata de cineva sau ai avut relatii sexuale. Indiferent care sunt motivele, in cazul in care te-ai confruntat cu aceasta problema, specialistii sunt de parere ca exista un tipar care se poate repeta.

Teama de abandon: de ce apare si cum o invingi

Daca traiesti cu impresia ca lumea se va distanta de tine, acest lucru se va intampla negresit. Teama de abandon ia nastere din cauza unor frustrari care apar inca din copilarie. Principala cauza pentru care te confrunti cu aceasta stare este faptul ca ajungi sa creezi o realitate care are loc doar in mintea ta.

foto interior si prima pagina: Mayer George, Shutterstock