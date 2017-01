Faceti cunostinta cu Yana, o pisicuta la care Mama Natura nu a mai avut culori pentru blanita ea. Pisica are o particularitate genetica rara care presupune un model de doua culori pe fata ei. Yana locuieste in Belarus si este deja vedeta pe Instagram. Stapana ei a realizat un cont in care posteaza doar imagini cu ea si care a strans aproape 25.000 de followers din intreaga lume.

Noi suntem impresionati de frumusetea ei; o parte neagra, una in nuanta ghimbirului, aceasta pisica este pur si simplu minunata. Si credem ca si unica in lume.

sursa imagini interior si prima pagina: yanatwofacecat, Instagram