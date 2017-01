Autohipnoza inseamna sa iti induci singura hipnoza. Pe multi ii ajuta. O poti experimenta si acasa, daca esti obisnuita sa meditezi sau daca ai mai facut hipnoterapie. Atentie, insa, aceasta practica nu se potriveste oricui!

Autohipnoza este, ca si hipnoza, un instrument terapeutic ce poate ajuta oamenii sa depaseasca multe dintre problemele lor psihologice, emotionale si chiar fizice, noteaza Hypnosisandhealing.co.uk. Hipnoza nu inseamna spalarea creierului sau pierderea cunostintei si nici nu este ceva mistic.

Cand se afla sub hipnoza si, deci si sub autohipnoza, o persoana este constienta si intr-o stare de siguranta. De asemenea, este capabila sa iasa de sub hipnoza cand doreste.

Starea in care te induce hipnoza poate fi descrisa ca o stare de concentrare ridicata si o mare deschidere catre sugestii. Cand hipnoza este indusa de catre un terapeut, ea se numeste hetero hipnoza sau hipnoterapie. Cand este autoindusa, ea se numeste autohipnoza.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro

foto interior si prima pagina: Diana.Bahrin03, Shutterstock