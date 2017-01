sursa material: Cosanzene.ro

Cozile impletite au fost si continua sa fie una dintre cele mai cerute coafuri din partea Cosanzenelor pe care le impletim. Indiferent de lungimea si de grosimea firului de par, acestea arata intotdeauna spectaculos si pot fi purtate oricand si la orice tinuta.

In tutorialul de mai jos sunt prezentati pasii necesari obtinerii acestei impletituri – impartim parul in doua sectiuni egale si incepem sa impletim. Luam o suvita de par din zona tamplelor, o impartim in trei si impletim pe interior, adaugand treptat cate o noua suvita de par. La final prindem cu un elastic.

Sfat: pentru mai mult volum tragem usor de sectiunile de par impletite pana cand suntem multumite de rezultatul obtinut.