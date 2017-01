Cara Delevigne, Emilia Clarke, Sofia Vergara, Keira Knightley sau Jennifer Lopez - acestea sunt doar cateva din vedetele de la Hollywood care promoveaza sprancenele naturale.

Acest look a devenit tot mai popular, fiind adoptat de tot mai multe femei (din fericire!). In cazul in care va doriti sprancene groase si perfecte, insa Mama Natura nu a fost foarte darnica cu voi, avem noi o idee - folositi produse de machiaj.

In doar cateva minute puteti obtine super sprancene dese, cu un aspect natural. Am gasit un tutorial simplu, care prezinta pas cu pas aceste trucuri. Va invitam sa il urmariti mai jos. In cazul in care puneti in aplicare aceste sfaturi, asteptam sa ne spuneti cum vi se par.

foto prima pagina: captura Youtube