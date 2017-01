Produs natural provenit din nectarul florilor si prelucrat de albine cu ajutorul secretiilor, mierea este un aliment cu gust dulce, parfumat, consistenta semifluida, vascoasa, cristalizata, care are culoarea variabila, de la galben deschis la maro-inchis. O lingura are doar 33 de calorii, asa ca te sfatuim sa renunti la zahar in favoarea ei, pentru ca mierea de albine este alternativa mai sanatoasa.

Din pacate, mierea de albine, ca si uleiul de masline, este un produs usor de falsificat. Ca sa stii cum poti deosebi un produs autentic de unul fals, invata trucurile descoperite de cei de la inminutes.com.

In primul rand, daca alegi sa cumperi cea mai ieftina miere din magazine, trebuie sa iei in calcul ca produsul nu este unul natural, ci amestecat cu diverse lichide vascoase, cum este siropul de zahar.

Citeste continuarea pe AndreeaRaicu.ro

foto interior si prima pagina: Africa Studio, Shutterstock