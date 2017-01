Fiecare persoana din aceasta lume a trecut, cel putin o data in viata, de o rascruce de drumuri si nu a stiut ce sa aleaga. Uneori, oamenii ajung sa fie nelinistiti, agitati si speriati zile, saptamani intregi, incercand sa afle care este cea mai buna alegere. Insa, de fapt, nu exista nici un drum sau alegeri gresite.

Important este sa gasim doar drumul pe care ne-am dori sa mergem mai departe.

Exista insa o metoda eficienta care ne poate ajuta sa luam cea mai buna decizie. Iata ce presupune aceasta.

Pasul1: Ia o foaie de hartie si discuta cu tine



Scrie pe acea foaie prima varianta pe care vrei sa o faci, apoi imagineaza-ti ce se intampla in continuare - gandeste-te la viata pe sase luni si la modul in care se va schimba dupa aceasta decizie.

Imagineaza-ti viata pe jumatate de an si descrie totul in detaliu, cu toate aspectele negative si pozitive ale viitorului tau. Gandeste-te la cine vei fi, ce vei face, unde si cum vei trai.

Gandeste-te ca scrii o scrisoare din viitor pentru persoana care esti in prezent. Imediat ce a i terminat cu intreaga imagine a vietii tale, ia in considerare si partea emotionala. Spune cum te simti si ce faci. Scrie cat mai multe detalii cu putinta. Esti multumit de decizia pe care ai luat-o sau iti faci griji pentru modul in care au evoluat lucrurile.

La sfarsitul scrisorii, multumeste-ti pentru ca ai facut aceasta alegere si scrie cat de serios ti-a influentat viata. Apoi indoaie foaia si pune-o deoparte.

Pasul2: Ia o alta foaie de hartie



Scrie aceeasi scrisoare, insa imagineaza-ti ca ai ales o alta cale. Descrie totul cat mai detaliat posibil. Multumeste-ti din nou pentru alegerea facuta, indoaie foaia si pune-o deoparte.

Pasul3: In cateva zile, ia ambele scrisorici si citeste-le



Cum te simti dupa ce le-ai citit? Sunt aceste alegeri egale in ochii tai? Iti place mai mult una decat cealalta?

Aceasta metoda te va ajuta cu siguranta sa faci alegerea potrivita. Este important sa scrii pe scrisori toate detaliile. Cand vei citi randurile scrise de tine dupa o perioada, vei avea senzatia ca acestea au fost scrise de un strain. Vei vedea perspectivele dintr-un alt punct de vedere, vei simti emotiile tale din viitor, vei intelege mai bine care dintre aceste doua variante te sperie si vei reusi sa alegi ce isi doreste cu adevarat inima ta.

foto interior si prima pagina: sondem, Shutterstock