Meryl Streep a sustinut un discurs minunat la Gala Golden Globes din acest an. Va invitam sa il cititi si voi si sa il impartasiti cu oamenii dragi.

"Va iubesc pe toti. O sa va rog sa ma iertati, mi-am pierdut vocea tipand si bucurandu-ma in acest weekend si mi-am pierdut mintile candva, la inceputul acestui an, asa ca trebuie sa citesc.

Va multumesc pentru tot. Cine suntem noi si ce este la Hollywood? Doar o gramada de oameni veniti din toata lumea. M-am nascut, am crescut si am invatat in scolile publice din New Jersey, Viola a fost nascuta in cabana unui fermier din Carolina de Sud, R.I. Sarah Paulson a fost nascuta in Florida, crescuta de o mama singura in Brooklyn. Sarah Jessica Parker a fost una din cei sapte sau opt copii ai unei familii din Ohio, Amy Adams a fost nascuta in Vicenza, Veneto, Italia, iar Natalie Portman a fost nascuta in Ierusalim.

Iar frumoasa Ruth Negga a fost nascuta in Addis Abeba, Etiopia. Ryan Gosling, ca toti oamenii draguti, este din Canada. Si Dev Patel a fost nascut in Kenya, crescut in Londra si este aici jucand un indian crescut in Tasmania. Asadar... Hollywood-ul este un loc plin de oameni din afara, plin de straini... si daca ii dam afara nu vom mai avea la ce sa ne uitam. Doar fotbal.

MI-au oferit trei secunde sa spun asta. Singura misiune a unui actor este sa intre in viata oamenilor, oameni diferiti de noi, si sa le permita sa experimenteze si alte lucruri. Si sunt multe, foarte multe spectacole puternice in acest an.

Insa a fost un moment in acest an care m-a uimit. Si-a scufundat carligele in inima mea si nu pentru ca era bun, ci pentru ca... nu era nimic bun la el. Insa a fost eficient si si-a facut treaba. A facut publicul sa rada.

A fost acel moment cand o persoana care isi dorea sa se aseze pe cel mai respectat scaun al tarii noastre a imitat un reporter cu handicap, care a profitat de situatia lui si de faptul ca nu putea sa se apere. Stiti, mi-a frant inima cand am vazut momentul si inca nu mi-l pot scoate din cap pentru ca nu a fost parte dintr-un film. A fost in viata reala. Iar acest instinct de a umili, cand este modelat de cineva din zona publica, de cineva puternic, se filtreaza usor, in viata fiecaruia deoarece parca iti ofera permisiunea sa faci si tu acest lucru.

Lipsa de respect incita la lipsa de respect. Violenta incita la violenta. Atunci cand cei puternici se folosesc de pozitia lor pentru a ii intimida pe altii, pierdem toti. Da, mergi mai departe cu asta. Da, asta te face ca presa sa vorbeasca de tine.

De aceea vreau sa ii invit pe toti cei de la Hollywood si pe toti oamenii din presa sa ni se alature in sustinerea Comitetului pentru protectia jurnalistilor pentru ca vom avea nevoie de ei pentru a merge mai departe si vom avea nevoie ca ei sa ne garanteze protejarea adevarului.

Inca un lucru. Odata, cand eram pe platoul de filmare, plangandu-ma cu privire la ceva, si urma o perioada dificila in care lucram de dimineata pana seara, Tommy Lee Jones mi-a spus: "Nu-i asa ca este un adevarat privilegiu sa fii actor?"

Da, este! Si trebuie sa ne reamintim reciproc privilegiul si responsabilitatea pe care o au un actor. Ar trebui sa fim mandri de munca noastra.

Asa cum prietena mea draga, Printesa Leia, a spus candva: "Ia inima ta franta si transform-o in arta!"

Va multumesc!"

foto interior si prima pagina: Denis Makarenko, Shutterstock