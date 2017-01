Nu stii cum sa gandesti pozitiv, intr-o lume in care esti mereu stresata si se intampla o multime de lucruri rele? Depinde doar de tine sa vezi si lucrurile bune si sa actionezi incat sa produci mai multa dopamina, serotonina si oxitocina – substante ale fericirii.

Loretta Breuning este medic si autor al cartii “Stiinta pozitivismului si obiceiurile unui creier fericit”. Ea a scris pentru Forbes.com un articol despre cum sa gandesti pozitiv si sa alungi gandurile negative.

“Creierul uman nu e construit ca sa creeze fericire, asa cum ne-am dori noi sa fie. Creierul uman a evoluat in sensul asigurarii supravietuirii. Pastreaza substantele chimice ale fericirii (dopamina, serotonina si oxitocina) pentru situatiile in care ai avea nevoie de ele pentru a supravietui. Le elibereaza numai in doze mici, care sunt metabolizate rapid. Iar acest lucru ne determina sa facem mereu pasi mici care sa stimuleze producerea de substante ale fericirii”, spune ea.

In incercarea de a stimula producerea de substante chimice care sa iti aduca fericirea poti ajunge sa ai parte, de fapt, de efectul opus, mai ales la finalul unei zile stresante. Creierul nostru este construit ca sa identifice la timp problemele si pericolele cu care ne-am putea confrunta, pentru a putea actiona.

foto interior si prima pagina: karelnoppe, Shutterstock