Daca te simti trist, nefericit, singur sau ghinionist, citeste acest mesaj. Acest scurt text a fost scris de poetul Max Ehrmann in anul 1920. Poemul se numeste "Desiderata" si, in jurnalul sau, Erhmann a scris: "As vrea, daca as putea, sa las un cadou dupa ce plec. O mica poezie pentru un spirit nobil."

Citeste aceste randuri - ele contin un mesaj foarte important.

"Ramai in mijlocul zgomotului

Si aminteste-ti ca pacea poate exista doar in tacere.

In masura in care este posibil, leaga relatii frumoase cu toate persoanele din viata ta.

Exprima adevarul in liniste si in mod clar;

Asculta-i pe ceilalti.

Chiar si cei plictisitori si ignoranti au povestea lor.

Evita persoanele puternice si agresive.

Acestea sunt iti pot supara sufletul.

Daca te compari cu altii,

Poti deveni vanitos sau amar.

Intotdeauna vor exista persoane mai mari si mai mici decat tine.

Bucura-te de realizarile tale si de planurile pe care le ai.

Fii interesat de propria cariera si ai rabdare.

Realizarile tale sunt adevarata avere in timp.

Fii atent la oamenii din jurul caci lumea este plina de rautate.

Dar nu lasa ca asta sa te orbeasca de la ce inseamna virtutea.

Multe persoane depun eforturi pentru idealuri inalte

Si peste tot viata poate fi plina de eroism.

Fii tu insuti. Si, mai important, nu simula afectiunea.

Nu fi cinic in dragoste.

Ia cu amabilitate sfatul anilor

Si preda-te gratios in fata tineretii.

Fii bun pentru a te proteja de rautate.

Dar nu te chinui cu inchipuiri in intunerit.

Multe temeri se nasc din oboseala si singuratate.

Dincolo de o disciplina sanatoasa, fii bland cu tine insuti.

Esti un copil al Universului, asa cum sunt copacii si stelele.

Ai dreptul sa fii aici.

Si, daca este sau nu este clar pentru tine,

Fara indoiala, Universul are calea lui.

Prin urmare, fii in pace cu Dumnezeu

Indiferent de cat de greu iti este.

Si indiferent de munca si aspiratiile tale,

In confuzia zgomotoasa a vietii, pastreaza pacea in sufletul tau.

Cu toate aceste visuri grele, pline de corvoada sau distruse...

Lumea este inca frumoasa. Fii vesel. Straduieste-te sa fii fericit!"

