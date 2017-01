Bunicul meu are 100 de ani; recent, el m-a rugat sa il ajut sa scrie o lista cu lucrurile pe care le-a invatat in aceasta viata. Dupa ce am terminat de scris, mi-a cerut sa pastrez bine aceasta lista pentru ca poate face o diferenta uriasa in viata mea.

Iata care sunt sfaturile date de el:

1. Zambeste intotdeauna. Indiferent de cat de dificila este viata, fii cu zambetul pe buze.

2. Trebuie sa stii ca niciodata nu esti prea bun pentru a incepe de jos.

3. Ai grija de sanatatea ta.

4. Nu cheltui mai multi bani decat faci.

5. Bea suc de portocale in fiecare zi.

6. Dragostea la prima vedere chiar nu este o fabula.

7. A avea o slujba care nu iti place este mai bine decat a nu avea o slujba.

8. Nu cumpara mai mult decat iti trebuie. Si nu irosi niciodata mancarea.

9. Familia ta este cel mai pretios lucru pe care il vei avea in aceasta viata.

10. Mananca carnati in fiecare zi - sunt deliciosi.

11. Viata este delicata, iar daca o neglijezi se strica.

12. Nu-ti fie niciodata frica sa fii tu insuti.

13. Toata lumea are prea multe haine. Pastreaza doar ce porti, restul doneaza.

14. Trebuie sa fii capabil sa ierti; chiar daca este dificil, mergi mai departe.

15. Economiseste bani acum pentru a ii cheltui mai tarziu.

16. Dragostea nu este intotdeauna usoara; uneori trebuie sa muncesti pentru ea.

17. Gaseste ceva comic in fiecare situatie.

18. In cazul in care te confrunti cu o problema, nu ii amana solutiile. Insa, daca nu exista cale de rezolvare, uita de ea.

19. Asigura-te ca faci ceea ce iti place. Nu iti fie teama sa iti urmezi chiar si cele mai ciudate visuri.

20. Educatia este importanta, insa nu necesara. Viata poate fi o educatie. Exploreaza lumea ta si fii curios.

21. Incearca sa nu te mai iei prea in serios.

22. Viata este un cadou care trebuie desfacut. Este de datoria ta sa afli daca ceea ce este in interior iti va aduce fericire sau teama. Ai puterea sa iei aceasta decizie pentru tine.

23. Viata este aici si acum. Nu astepta un moment din viitor pentru a trai.

24. Prietenia are nevoie de atentie.

25. Sentimentul frumos de eliberare a furiei dureaza cateva minute. Repercursiunile dureaza mult mai mult.

foto interior si prima pagina: Ollyy, Shutterstock