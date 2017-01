Cat de bun este pomelo pentru sanatate? Sunt foarte multi care se intreaba acest lucru, mai ales ca dupa venirea frigului ne indreptam atentia spre fructele exotice.

Pomelo este un fruct exotic tot mai prezent în supermakert-urile de la noi, alaturi de celelalte citrice populare la noi. Potrivit nutritionistilor, daca va intrebati cat de bun este pomelo pentru sanatate, trebuie sa stiti ca aduce foarte multe beneficii organismului.

Pomelo este foarte bogat in vitamine si minerale si are numeroase substante care reduc stresul oxidativ. Se mai spune despre pomelo ca este ideal in perioadele reci, pentru ca reuseste sa indeparteze oboseala, dar si astenia.

De asemenea, acest fruct ar preveni si sangerarea gingiilor si slabirea radacinii dintilor. Datorita faptului ca are un continut ridicat si de potasiu, protejeaza si inima si regleaza tensiunea arteriala. Mai mult, pomelo poate preveni aparitia crampelor musculare si a carceilor.

foto interior si prima pagina: imagine4sell, Shutterstock