Daca amesteci enzima digestiva a albinelor cu substante rasinoase produse de plante creezi un produs numit propolis. Albinele au nevoie de propolis pentru a se proteja si a isi curata fagurii, in timp ce oamenii pot folosi propolisul in scopuri medicinale.

In ciuda faptului ca propolisul este cunoscut de mii de ani, medicina moderna este inca in proces de a ii descoperi proprietatile incredibile si utile. Acesta poate fi consumat in cele mai variate moduri: poate fi mestecat, adaugat la lapte (o modalitate foarte buna de a ameliora simptomele de tuse) sau folosit sub forma unei tincturi externe sau interne.

Proprietatile curative ale unei tincturi de propolis

Consumul oral de tinctura de propolis ajuta la intarirea sistemului imunitar, reduce inflamatia si, de asemenea, functioneaza ca un antioxidant. Gama de beneficii este inca mai larga atunci cand propolisul este folosit extern: poate dezinfecta si vindeca ranile, regenereaza pielea, anesteziaza si ucide infectiile fungice.

Medicii prescriu propolis in mai multe conditii si boli diferite, inclusiv pentru a ajuta la tratarea amigdalitei, faringitei, sinuzitei, traheitei, bronsitei, pneumoniei si pentru a elimina numeroase infectii virale (gripa, herpes). De asemenea, propolisul este folosit si pentru toate tipurile de probleme dentare, in ginecologie si chiar pentru a ajuta la depasirea unor boli gastrice.

O tinctura cu 10% propolis este cel mai des aplicata in scopuri medicinale. Aceasta poate fi cumparata la un pret destul de mic de la farmacii (un flacon de 25 de ml poate fi folosit pentru o lunga perioada de timp) insa poate fi preparata si acasa.

Cum se foloseste propolisul:

- pentru amigdalite si faringite - gargara cu tinctura diluata cu clorura de sodiu intr-un raport de 1:10;

- foloseste aceasta concentratie si pentru a clati gura in cazul problemelor/ bolilor dentare;

- pentru sinuzita si alte infectii ale sinusurilor, foloseste aceeasi concentratie descrisa mai sus pentru a iriga nasul;

- pentru otita aseaza o bucata de vata saturata cu tinctura in ureche; la copii, tinctura trebuie diluata cu apa fierbinte intr-un raport de 1:1. Pentru adulti pot fi puse doua picaturi de tinctura de 5% in fiecare ureche;

- inhalarea de tinctura de propolis poate fi utilizata pentru a trata bolile respiratorii; adauga o picatura de tinctura in 5 ml de clorura de sodiu, apoi transfera amestecul intr-un inhalator;

- ca tonic general: dizolva 15-20 de picaturi de tinctura in 100 ml apa calduta si consuma cu 30 de minute inainte de a manca;

- pentru a trata pielea deteriorata, rani, herpes sau probleme ale picioarelor si ale unghiilor cauzate de infectiile fungice: aplica tinctura nediluata ca o lotiune/ unguent si acopera cu un bandaj.

Aminteste-ti ca trebuie sa consulti un medic in prealabil in scopul de a obtine un diagnostic precis.

Propolisul nu ar trebui folosit de persoanele alergice la produsele fabricate de albine. Copiii, femeile insarcinate, conducatorii auto trebuie sa evite utilizarea orala a tincturii de propolis pe baza de alcool. Produsele pe baza de propolis nu trebuie administrate copiilor sub trei ani din cauza riscului ridicat de a dezvolta o reactie alergica.

sursa material: BrightSide.me