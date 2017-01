Din minunile naturii: Cascada Ingerului sau Salto del Angel este cea mai inalta cascada din lume. Se gaseste in Venezuela si are o lungime de 978 de metri, cu o treapta de 807 metri.

Cascada Ingerului are cea mai mare cadere de apa neintrerupta din lume si se afla pe marginea muntelui Auyantepui din Parcul National Canaima, parc care se afla in Patrimoniul Mondial Unesco.

foto: Alice Nerr, Shutterstock

Cascada este atat de inalta incat apa care cade se transforma in ceata pentru ca nu are timp sa atinga solul. Curcubeiele formate in valea acestei cascade sunt cele mai frumoase. Munti stancosi, picaturi de apa cristalina ce se preling pe pereti, vegetatie de un verde crud placut ochiului si un cer senin cum nu ai mai vazut pana acum. Da, asa arata Raiul pe Pamant.

foto: Vadim Petrakov, Shutterstock

foto: evenfh, Shutterstock