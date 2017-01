Cred ca toate asteptam acel moment perfect. Momentul in care in sfarsit gasesti pe cineva gata sa iti ofere dragostea pe care o meriti cu adevarat, dragostea pe care ai asteptat-o toata viata ta. Momentul in care in sfarsit gasesti acea persoana care este in masura sa te completeze, care iti poate implini iubirea, care sa iti ofere fericire. Si cand acest moment vine, realizezi ca meriti sa fii iubita, ca esti cu adevarat importanta.

Insa... de ce trebuie sa astepti pentru acel moment? De ce ai nevoie de o alta persoana pentru a intelege cat esti de importanta? Pentru a iti cunoaste adevarata valoare? Pentru a avea incredere in tine?

Stiu cat de bine este sa te simti iubita de cineva; stiu cat de fericita esti cand iti dai seama ca esti o persoana speciala, ca meriti ca toata fericirea din aceasta lume. Insa nimic nu este mai frumos decat iubirea pe care ti-o porti tie. Da, acea iubire adevarata pentru propria persoana.

Draga femeie, nu ai nevoie de cineva care sa te faca sa te simti speciala. Esti o fiinta umana, capabila sa fie singura, sa isi umple viata cu dragostea proprie, care este suficienta. Care sa mearga in aventuri de una singura si care sa fie curajoasa si sa traiasca fiecare zi ca si cum ar fi ultima.

Stii si tu ca meriti. Meriti sa ai incredere in tine, sa fii optimista, sa te iubesti in fiecare zi, sa te apreciezi, sa te rasfeti. Stii ca intr-o zi inima ta va gasi acea dragoste din partea unei persoane speciale alaturi de care vei merge de mana intreaga ta viata. Insa cat astepti... iubeste-te! Iubeste-te din toata inima.

Ai un scop in aceasta viata. Existi pentru un motiv. Esti o femeie unica, care se poate iubi. Nu lasa pe nimeni sa iti spuna altceva vreodata. Nu lasa pe nimeni sa iti dicteze ce sa faci si sa degradeze adevarata ta valoare!

foto interior si prima pagina: unsplash.com