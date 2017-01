Daca si voi iubiti plaja la fel de mult ca mine sunteti niste norocosi; potrivit unor studii noi suntem cei mai fericiti.

1. Traiesc simplu



Persoanele care iubesc plaja si marea apreciaza, in general, bucuriile simple in viata: un simplu apus, o priveliste care iti taie respiratia, o zi frumoasa de primavara, o baie racoritoare in mare, o dupa-amiaza cu prietenii. Ei sunt cei mai fericiti pentru ca le este atat de simplu sa fie fericiti.

2. Le place aventura



Nu sunt genul de persoane care sa isi piarda zilele stand acasa, nefacand nimic. Nici vorba. Le place sa iasa, sa fie activi, sa mearga la plimbari. Mai tot timpul trebuie sa gaseasca ceva interesant de facut.

3. Insa stiu si cand sa se linisteasca



La plaja tot ce trebuie sa faci este sa stai pe nisip si sa te bucuri de o zi de soare. Oamenii care iubesc marea si plaja cunosc adevarata placere a timpului liber, insa stiu si cand sa leneveasca.

4. Stiu sa fie fericiti indiferent de cat castiga



Plaja este gratuita. Fericirea poate exista indiferent de banii pe care ii faci pe luna. Pentru ei este simplu - tot ce conteaza este sa fie inconjurati de persoanele dragi din viata lor.

5. Apreciaza fiecare zi



Fiecare moment este unul cu adevarat special. Traiesc ca si cum astazi ar fi ultima zi din viata lor. Incearca sa creeze amintiri cat mai des posibil, sa fie inconjurati de persoane frumoase. Pur si simplu sa simta ca nu pierd timpul degeaba.

6. Stiu cum sa fie recunoscatori pentru lucrurile mici



Nu este nimic mai frumos decat sa apreciezi natura si tot ce iti ofera. Cei mai fericiti oameni sunt cei recunoscatori, cei care multumesc pentru ce primesc.

