Afla care este ceaiul care te poate ajuta sa slabesti, scade nivelul colesterolului, te protejeaza de bolile de inima si previne cancerul! Daca pana acum ceaiul verde era considerat cel mai sanatos ceai, in ultimii ani a inceput sa se vorbeasca din ce in ce mai mult despre un alt tip de ceai, ceaiul matcha.

Supranumit si aurul verde, ceaiul matcha nu este o inventie de ultima ora – el este descoperit de cel putin 2000 de ani si consumat in mod obisnuit de catre calugarii budhisti. Cu toate acestea, avand in vedere productia limitata, el crescand doar in anumite zone din Asia, pana de curand ceaiul matcha nu era cunoscut la nivel mondial.

Se spune despre el ca este de cel putin zece ori mai bogat in antioxidanti decat ceaiul verde, ca are o multime de vitamine si minerale, dar si ca este un leac universal, fiind eficient in tratarea multor afectiuni, in procesul de slabire sau pentru a intarzia imbatranirea.

foto interior si prima pagina: pixy_nook, Shutterstock