Sunt atatia oameni care nu indrazneste sa isi urmeze visurile, sa isi asume riscuri sau sa depaseasca obstacole doar de teama ca pot esua, ca nu sunt suficient de buni, ca nu merita mai mult. Ei bine, aceasta scurta poveste poate fi o lectie pentru noi toti ca este important sa credem in noi.

Un barbat vorbea cu cel mai bun prieten al lui despre viata lui sentimentala.

"Am crezut ca am gasit femeia perfecta. Era frumoasa, minunata si avea cele mai frumoase trasaturi pe care le-am vazut la o femeie. Era exceptionala in toate privintele, insa nu era educata."

Barbatul a facut o pauza, parea trist. A plecat privirea si a continuat:

"Asa ca am calatorit mai departe, intr-o alta tara... si am intalnit o femeie care era incredibil de frumoasa si inteligenta. Insa, din pacate, nu am putut comunica. Nu ne intelegeam absolut deloc.

Dupa calatorii lungi, am intalnit femeia perfecta: era o femeie care le avea pe toate - era inteligenta, era buna la suflet si era de o frumusete cum rar mai gasesti. Avea toate trasaturile pe care le cautam la femeia alaturi de care sa imi petrec restul vietii. Insa..."

Vocea lui parea trista.

"Ce s-a intamplat?" - l-a intrebat prietenul lui. "De ce nu ai cerut-o de sotie?"

"Ah... ce sa spun?! Ea era in cautarea barbatului perfect. Asa ca nu am indraznit... si m-am intors acasa."

Morala acestei povesti: Ideea de perfectiune este un truc pe care il facem chiar pe propria persoana. Ce inseamna perfectiunea? Cine este perfect? Perfectiunea este acum. Indiferent de ce experimentezi, acesta este cel mai bun moment sa iti asumi riscuri, sa ai incredere in tine si sa iti urmezi visurile. Totul se intampla acum, in acest moment!

