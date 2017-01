Dragostea nu are nevoie de reguli. Bunatatea nu are nevoie de reguli. Indiferent de viata pe care o duci, este important sa ai sufletul curat, sa fii bun si sa nu uiti cat de important este sa oferi o mana de ajutor celor aflati in nevoie.

Mai jos am pregatit o mica povestioara care o sa va puna pe ganduri. Va invit sa o cititi si sa ne spuneti cum vi se pare in comentariile de mai jos.

Doi calugari mergeau pe malul unui rau adanc, cu apa tulbure. La trecatoare ei au intalnit o femeie singura careia ii era teama sa treaca in partea cealalta.

Calugarul in varsta a decis sa ajute tanara femeie, asa ca a luat-o in brate si a trecut-o raul. Cu lacrimi in ochi, femeia i-a multumit si si-a vazut de drumul ei.

Dupa cateva ore, cand s-au oprit sa faca un popas, calugarul mai tanar a spus insotitorului sau:

"Imi pare rau, dar nu mai rezist. Ma macina un gand de ceva timp si trebuie sa iti zic. Ai uitat ca este impotriva regulilor sa atingi o femeie? Ti-ai uitat juramintele pe care le-ai facut?"

Celalalt calugar a zambit si a raspuns: "Dragul meu, eu am lasat femeia pe malul raului imediat ce am ajutat-o sa traverseze. Tu de ce o ai inca in minte?"

Morala povestii:

Nu ai nevoie de legi, de reglementari, de restrictii pentru a fi bun la suflet si a face fapte bune. Trebuie sa stii sa faci diferenta dintre dragoste (compasiune) si apatie (indiferenta).

foto interior si prima pagina: luxorphoto, Shutterstock