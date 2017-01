Ne mai despart doar cateva zile de premiera celui mai asteptat film al anului, Fifty Shades Darker, a doua parte din seria Fifty Shades (Cincizeci de umbre ale lui Grey).

Promovarea filmului a inceput deja si aproape in fiecare zi mai primim un trailer cu scene nou-noute, un pictorial realizat de Dakota Johnson si Jamie Dornan sau o piesa noua.

Recent, pe contul oficial de Instagram Fifty Shades a aparut coloana sonora a filmului; lista completa cu piesele pe care le vom auzi in timpul filmului.

Pe langa noua varianta a melodiei Crazy in Love si piesa I don't wanna live forever interpretata de Taylor Swift in colaborare cu Zayn, mai avem numeroase piese cantate de artisti celebri ce abia asteapta sa le promoveze:

foto: FiftyShades, Instagram

Mai jos gasiti toate melodiile de pe coloana sonora Fifty Shades

1. I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker) – ZAYN | Taylor Swift

2. Not Afraid Anymore – Halsey

3. Pray – JRY (feat. Rooty)

4. Lies in the Dark – Tove Lo

5. No Running From Me – Toulouse

6. One Woman Man – John Legend

7. Code Blue – The-Dream

8. Bom Bidi Bom – Nick Jonas & Nicki Minaj

9. Helium – Sia

10. Cruise – Kygo (feat. Andrew Jackson)

11. The Scientist – Corinne Baily Rae

12. They Can’t Take That Away From Me – Jose James

13. Birthday – JP Cooper

14. I Need a Good One – The Avener (feat. Mark Asari)

15. Empty Pack Of Cigarettes – Joseph Angel

16. What Would It Take – Anderson East

17. What Is Love? – Frances

18. On His Knees – Danny Elfman

19. Making It Real – Danny Elfman

foto prima pagina: captura Youtube