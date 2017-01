sursa material: Cosanzene.ro

Intrebare: De ce electrizarea distruge vibe-ul “pozitiv” al parului? Care sunt cauzele electrizarii?

Raspuns “stiintific”: Parul se electrizeaza in momentul in care acesta se incarca cu energie electrica. Parul este forma din atomi, iar atomii sunt impartiti in protoni, neutroni si electroni. Electronii trec de la un atom la altul, iar cand acest lucru se intampla, atomii se incarca electric – si iata cum se produce electrizarea parului.

Raspunsul nostru: Energie electrica, atomi, bla bla bla. Ceea ce este important de stiut este ca electrizarea parului ne poate distruge o zi pe care noi ne-o imaginam perfecta – este ca si cum parul ar avea personalitate proprie.

Cum zilele reci de iarna si aerul uscat de afara nu sunt de ajuns, mai trebuie sa avem de-a face si cu parul electrizat. Pff! Din fericire exista cateva trucuri simple pe care sa le incercam pentru a disciplina parul electrizat – iar noi le impartasim cu voi astazi.

Important! Cu cat firul de par este mai fin sau mai uscat cu atat este mai probabil sa te confrunti cu aceasta problema.

Iata care sunt remediile noastre pentru a preveni electrizarea parului.

1. Servetele antistatice

Exista servetele speciale (antistatice) care te pot ajuta sa scapi de aceasta problema; ce este de stiut la ele – se folosesc pe haine, monitoare, televizoare, laptopuri. Insa pot fi folosite si pentru par.

Cum se procedeaza: iei un servetel umed si il folosesti pe sectiuni de par, de la radacina pana la varfuri.

Un alt truc – in cazul in care nu ai prin casa si nici nu vrei sa cumperi servetele antistatice, foloseste un servetel umed pe care aplici putina crema hidratanta (de par, de maini, de fata).

2. Fixativ/ balsam fara clatire sau crema de par

Foloseste putin fixativ sau un balsam fara clatire – doar cateva picaturi sunt suficiente pentru a linisti parul electrizat.

3. Nu ai nimic la indemana? Avem noi o solutie si pentru aceasta problema

Poti folosi orice crema ai in geanta: lotiune de corp, crema de fata sau crema de maini. Aplica o cantitate mica de crema (de dimensiunea unui bob de mazare) pe palma, freaca mainile intre ele si trece-le prin par.

Sfat: nu folosi prea mult produs deoarece poate lasa parul uleios (mai ales in cazul in care crema nu este destinata pentru par).

4. Nu folosi produse din plastic

In cazul in care ai o perie (sau un pieptene) din plastic ar fi bine sa o depozitezi bine si apoi sa uiti de ea. Plasticul este conductor electric (va face ca parul tau sa se electrizeze si mai mult). In schimb, opteaza pentru o perie din lemn sau chiar din metal.

5. Poarta haine din material cat mai natural

Materialele sintetice, in special nailonul si poliesterul, contribuie la electrizarea parului. De aceea, iti recomandam sa stai departe de sacourile, paltoanele, fularele, caciulile, palariile, puloverele sau chiar manusile care contin aceste materiale. In schimb, opteaza pentru piese vestimentare din bumbac, lana sau matase.

6. Dupa spalarea parului, evita folosirea prosopului

Este recomandat sa lasi ca parul sa se usuce natural, insa fiind iarna – trebuie sa il usuci pentru a nu raci (mama tot timpul ne spunea asta cand eram mici). Chiar si asa, este recomandat sa evitam folosirea prosopului pentru a stoarce surplusul de apa – putem inlocui prosopul cu un tricou din bumbac.

Uscatorul de par electrizeaza si mai tare parul – daca nu poti renunta la el, foloseste-l la o temperatura cat mai scazuta (asa nici nu iti deteriorezi firele de par)

foto interior si prima pagina: Mihai-Bogdan Lazar, Shutterstock