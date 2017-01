Un adult fara probleme de sanatate are nevoie zilnic de sase grame de sare, conform recomandarilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, iar Asociatia Cardiologilor americani recomanda intre 3-6 grame de sare pe zi, scrie clicksanatate.ro.

Iata cateva dintre cele mai sanatoase tipuri de sare pe care le poti introduce in alimentatie:

Sarea de mare

Sarea de mare se obtine prin evaporarea apei sarate de mare, fiind un tip de sare benefic organismului. Ea este naturala, sanatoasa, iar ionii din compozitia s─ârii de mare ajuta la mentinerea echilibrului hormonal si la imbunatatirea reactiilor chimice din organism.

In plus, sarea de mare este bogata in minerale, in special în sodiu, potasiu, iod, fier, magneziu, zinc.

foto interior si prima pagina: Ksenija Ok, Shutterstock