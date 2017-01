O simpla imbratisare poate ajuta mai mult femeile decat barbatii potrivit unor studii facute recent; toata lumea are nevoie de o imbratisare calda in mod regulat insa, femeile au nevoie de asta dintr-un motiv foarte important: pentru a ramane sanatoase.

O echipa de cercetatori de la Universitatea din Carolina de Nord a descoperit ca imbratisarile reduc nivelul de oxitocina. De asemenea, acestea reduc tensiunea arteriala si riscul de boli de inima. Acest lucru a fost demonstrat a fi valabil pentru femei, insa si barbatii se pot folosi de beneficiile imbratisarilor.

Vestile bune continua deoarece o imbratisare te ajuta sa te eliberezi, sa uiti de probleme si chiar sa scapi de stres. Practic, cand imbratisezi pe cineva raspandesti fericire. Imbratisarile pot scadea si ritmul cardiac si alina temerile. O simpla imbratisare are atat de multe beneficii - iti poate schimba radical ziua. Si asta in doar cateva secunde.

Asadar, de ce sa nu raspandim fericire cu imbratisarile noastre? De ce sa nu facem lumea un loc mai bun cu fiecare imbratisare pe care o oferim sau o primim?

Scriitorul David Tumarinson descrie intr-un mod incredibil ce se intampla in timpul unei imbratisari intime:

"Cand un barbat vine in tacere din spate si imbratiseaza o femeie, el inchide un cerc. Cercul lui si al ei. Acesta este un cerc al sensibilitatii, caldurii si protectiei. Si pune femeie chiar in mijlocul acestui cerc minunat. Astfel, neintentionat, barbatul demonstreaza ca in acest moment ea este centrul universului sau. Un barbat tine in brate o femeie in tacere. Ea ramane tacuta... simte caldura, dragostea si protectia care provin din aceste maini linistite, puternice si pline de iubire.

Cand un barbat imbratiseaza o femeie, ea simte ca are aripi si ca poate sa zboare. Acest cerc de iubire este calm si confortabil. Aceasta sensibilitate silentioasa face ca ei sa se topeasca ca un cub de zahar intr-o ceasca de ceai. Cine este ea acum, cea care sta in centrul cercului sau? Ce simte ea? Cine este ea in acest moment?

Este o femeie sau o fata? Oare se simte iubita sau iubeste? Acea patura de lumina tacuta acopera umerii femeii si ii ascunde gandurile in fata barbatului... sau nimic nu poate fi ascuns in acest cerc privat?

La urma urmei, el doar o tine in brate, protejand-o de lumea exterioara care este atat de rece si de urata. Dar in bratele lui este cald si confortabil. Aceste brate sunt protectia si linistea ei. O femeie cauta, asteapta si spera... la o simpla imbratisare."

foto interior si prima pagina: Jay Alvarez, Instagram