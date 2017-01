Astazi, in timp ce casierul de la supermarket imi inmana restul s-a uitat la mine si mi-a zambit. Fara sa imi dau seama, i-am zambit inapoi... si am plecat. Zambetul meu a ramas pe fata mea pana cand am ajuns la masina. Am pus pungile in portbagaj si m-am asezat confortabil la volan. Am asteptat cateva secunde. Si mi-am dat seama - acesta a fost un moment de sentimente acceptat, un moment in care mi-a fost impartasita o mica parte din fericirea cuiva... si eu am primit-o cu bratele deschise.

Zambetul este cu adevarat contagios si noi chiar raspundem la un zambet cu un zambet. Exista un motiv pentru care ne place sa zambim: corpul nostru elibereaza endorfine, dopamina si sertonina, substante care sporesc starea de spirit, care ne face sa fim mai relaxati si mai fericiti. Mai jos veti gasi cateva motive frumoase pentru a zambi mai des:

1. Zambetul relaxeaza;

2. Iti ofera incredere in tine;

3. Iti relaxeaza inima si are puterea de a iti incetini ritmul cardiac, de a reduce tensiunea arteriala si de a scadea sansele de a dezvolta o boala de inima;

4. Te ajuta sa fii mai pozitiv. Cei care zambesc desc sunt mai fericiti, mai relaxati si mai optimisti in viata;

5. Te face sa te simti tanar;

6. Te ajuta sa fii productiv;

7. Zambetul te face sa vezi viata cu alti ochi, sa gasesti lucruri marunte pentru care sa fii recunoscator;

8. Zambetul te ajuta sa cuceresti;

9. Te scapa de stres si iti imbunatateste starea de spirit;

10. Revitalizeaza sistemul imunitar; zambeste mai mult pentru a te feri de raceala si gripa :);

11. Reduce durerea, actionand ca un calmant natural;

12. Te transforma intr-un activist pentru fericire

13. Te ajuta sa gasesti puterea de a merge mai departe;

14. Aduce mai multa fericire in aceasta lume trista;

15. Te face sa apreciezi mai mult viata pe care o traiesti.

